Глава «Справедливой России» Миронов предложил пересмотреть индексацию пенсий

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%.

Председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов выразил свою озабоченность из-за нынешнего порядка исчисления страховой пенсии по старости в России.

По информации Минтруда, в 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% в соответствии с уровнем инфляции, прогнозируемым Минэкономразвития на текущий год. В таком случае средняя пенсия составит 23,4 тысячи рублей.

Сергей Миронов подчеркнул, что такой подход не отражает реальных затрат и уровня цен, с которыми сталкиваются пенсионеры. По его мнению, это создает модель отстающей индексации и ведет к «запрограммированной бедности», не учитывая актуальные жизненные условия.

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