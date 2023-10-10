Износ здания бывшего автовокзала Новосибирска составил 15%

В 2021 году депутаты уже одобрили продажу объекта.

В Новосибирске продолжается приватизация бывшего автовокзала на Красном проспекте, принадлежащего муниципалитету. По последним данным, здание износилось на 15%. В 2021 году депутаты городской думы одобрили план продажи этого объекта.

На данный момент городская администрация владеет примерно четвертью площади автовокзала. Планируется завершить процесс приватизации до конца 2023 года.

Общая площадь автовокзала составляет 2099,4 квадратных метра.

Оценочная стоимость доли города в здании на конец прошлого года составляла 34,8 миллиона рублей.

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