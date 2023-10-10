Кафе на Михайловской набережной Новосибирска продают за 7,5 млн рублей

В Новосибирске продают кафе «Еда DJ кофе» на набережной за 7,5 млн рублей.

В Новосибирске на Михайловской набережной выставлено на продажу кафе под названием «Еда DJ кофе». Владельцы заведения просят 7,5 млн рублей.

В объявлении указано, что чистая прибыль кафе составляет 600 тысяч рублей. Заведение находится в отдельном двухэтажном павильоне и имеет отдельный вход на второй этаж с посадочной зоной. Ежемесячная арендная плата за кафе составляет 90 тысяч рублей.

Покупателю будут переданы мебель, музыкальное и кухонное оборудование, а также товарные остатки. В штате заведения работают четыре повара, четыре бармена и два официанта.



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