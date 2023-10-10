Косметолог Столина посоветовала не увлекаться уходовой косметикой

По словам специалиста, дорогостоящие крема малоэффективны без качественного очищения кожи.

Дерматолог-косметолог, директор российского представительства SKINCOUTURE Любовь Столина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что дорогие уходовые крема малоэффективны без глубокого очищения кожи.

«Залогом успеха ухода за лицом является выбор хорошего очищающего средства. В идеале надо найти одно, подходящее вам по типу кожи, очищающее средство, которое можно использовать универсально утром и вечером», — объяснила специалист.

Однако, по словам дерматолога, сыворотка для лица нужна обязательно, так как она, в отличие от кремов, имеет более насыщенный состав и активно работает на увлажнение и коррекцию проблем.

«Сыворотка тоже может использоваться самостоятельно утром и вечером. Обратите внимание на сыворотки с текстурой крема, такие средства могут исключить необходимость приобретения ночного крема», — подчеркнула косметолог.

Вдобавок Столина посоветовала использовать маски для лица несколько раз в неделю. А для удаления ороговевших клеток с поверхности кожи и тщательного глубокого очищения можно прибегнуть к домашнему пилингу.

Напомним, косметолог дала советы по уходу за кожей осенью.