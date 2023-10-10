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вчера 23:30
общество

Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области совместно развивать БАС

Фото: правительство Новосибирской области

В ходе встречи с руководством Новосибирской области белорусский лидер Александр Лукашенко говорил о развитии инновационных отраслей.

Он предложил совместными усилиями работать над разработкой искусственного интеллекта и беспилотного авиастроения.

Лукашенко также подчеркнул важность задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Он отметил, что экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией должно способствовать их единству.

Белорусский президент также предложил содействие в обновлении парка пассажирского транспорта Новосибирской области, включая модернизацию трамваев на производственных мощностях «БелКоммунМаша».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Пекине откроют представительство высшей школы Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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