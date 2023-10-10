На трассе "Барнаул-Новосибирск" произошло смертельное ДТП

Под Новосибирском погиб 24-летний водитель "Дэу Матиз" после встречи с "Тойотой".

Сегодня, 10 октября, в 11.10 произошло ДТП в Искитимском районе: водитель "Тойота Марк II" ехал со стороны Барнаула по трассе Р-256 и выскочил на встречную полосу. В это водитель "Дэу Матиз"двигался по положенной полосе.

"Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Тойота Марк II, на 72 км автодороги совершил столкновение с встречным автомобилем "Дэу Матиз,", – сообщили в ГИБДД Новосибирской области. – В результате автоаварии водитель "Дэу" скончался на месте происшествия, травмированы были водитель и пассажирка Тойоты".

Двоих человек "скорая" доставила в больницу. А на месте сейчас работают автоинспекторы, выясняя все подробности ДТП.

Также напомним, что вчера, 9 октября крупное ДТП произошло на трассе "Челябинск-Новосибирск": погибли два человека после того, как автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Мерседес» с полуприцепом.