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общество

Снежный коллапс: в Новосибирске ожидается суровая погода уже в октябре

Фото: Pexels.com

Снег будет продолжаться неделю с 23 по 29 октября

Согласно прогнозу Gismeteo, в Новосибирске с 23 октября ожидается снег. Дневная температура будет колебаться от 0 до +11 градусов Цельсия, а ночью ожидается от — 2 до +4 градусов.

Ранее Сиб.фм писал о предполагаемых осадках в виде снега 17-18 октября. Но первый снег будет мокрым, и постоянного снежного покрова ждать придется до ноября. Обычно в Новосибирске первый снег выпадает в первой декаде октября, однако в этом году жители мегаполиса продолжают наслаждаться теплой погодой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пенсионеры могут получить дополнительные выплаты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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