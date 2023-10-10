Снежный коллапс: в Новосибирске ожидается суровая погода уже в октябре

Снег будет продолжаться неделю с 23 по 29 октября

Согласно прогнозу Gismeteo, в Новосибирске с 23 октября ожидается снег. Дневная температура будет колебаться от 0 до +11 градусов Цельсия, а ночью ожидается от — 2 до +4 градусов.

Ранее Сиб.фм писал о предполагаемых осадках в виде снега 17-18 октября. Но первый снег будет мокрым, и постоянного снежного покрова ждать придется до ноября. Обычно в Новосибирске первый снег выпадает в первой декаде октября, однако в этом году жители мегаполиса продолжают наслаждаться теплой погодой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пенсионеры могут получить дополнительные выплаты.