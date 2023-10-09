В Новосибирской области пенсионеры могут получить дополнительные выплаты

Пенсионеры из Новосибирской области могут получить дополнительные выплаты. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Пенсионеры старше 80 лет имеют право на двойную фиксированную выплату к своей пенсии, которая с 1 января 2023 года составляет 15 134 рубля 66 копеек. Они не должны подавать дополнительное заявление.

Пенсионеры, обеспечивающие семью за счет своей пенсии, имеют право на надбавку за иждивенца, которая составляет 1/3 от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих членов семьи. Для получения этой надбавки необходимо обратиться в МФЦ или клиентскую службу СФР.

Пенсионеры с трудовым стажем в районах Крайнего Севера (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) будут автоматически получать доплату начиная с 2024 года.

Пенсионеры, имеющие стаж работы в селах более 30 лет, имеют право на доплату в размере 25% от фиксированной части пенсии. Сумма доплаты в 2023 году составляет 1 891 рубль 83 копейки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда родители готовы отпускать детей в школу одних.