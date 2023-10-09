В Новосибирске рассказали, когда родители готовы отпускать детей в школу одних

В Новосибирске более трети (37%) людей считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет. Об этом Сиб.фм рассказали в Росгосстрахе. Совместно с банком «Открытие» они провели опрос среди родителей российских школьников.

Главным фактором при принятии такого решения родители называют расстояние до школы (28%), знание ребенком правил безопасности (27%) и безопасность района (17%).

26% родителей считают, что дети могут ходить в школу сами с 10-11 лет. Каждый седьмой родитель готов отпускать ребенка в школу одного только с 12 лет. А 13% заявили, что ребенка можно отпускать в школу самого с первого класса.

«Новосибирцы рассказали, почему боятся отпускать детей одних в школу: опасаются незнакомых людей, которые могут навредить ребенку — 32%; переживают из-за опасностей на проезжей части — 30%; боятся, что ребенок может потеряться — 25%; опасаются, что ребенок в целом может получить какие-либо травмы по дороге домой — 13%», — рассказали в Росгосстрахе.

У 25% опрошенных новосибирцев дети ходят в школу сами. 27% детей провожают на учебу их родители, а 22% — бабушки, дедушки или другие родственники. Также сопровождают детей няни (11%), знакомые, дети которых тоже учатся в этой школе (8%) и личные водители (7%).

Ранее Сиб.фм сообщал, что всплыли детали из жизни педофила, который изнасиловал девочку 20 лет назад под Новосибирском.