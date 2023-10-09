Всплыли детали из жизни педофила, который изнасиловал девочку 20 лет назад под Новосибирском

Одноклассница Александра Кужилова заявила, что он часто заглядывал в уличные туалеты к девочкам.

Одноклассница Александра Кужилова, который в 2003 году изнасиловал 8-летнюю девочку, рассказала, что он учился в школе плохо и часто прятался под партой, чтобы не привлекать внимания учителей. По её словам, он ни с кем не дружил.

Однако еще тогда, со слов женщины, у Александра начали проявляться странности. Например, он часто заглядывал в уличные туалеты, когда в них находились девочки. Он смотрел на них через дырку из выгребной ямы.

Ольга также добавила, что Александр вырос в семье с гиперопекой. Его бабушка и мать не позволяли ему общаться и дружить с кем-либо, всегда встречали его со школы. Тогда он столкнулся и с законом. В туалете он якобы угрожал девочке ножом и заставил её справить нужду.

Собеседница вспомнила, что за неделю до изнасилования Нади (имя изменено), Кужилов стоял возле детского сада и наблюдал за девочками, но был выгнан с территории учреждения.

Как ранее писал Сиб.фм, педофил вернулся в посёлок Чистоозёрное после жестокого убийства 8-летней девочки в соседней Журавке. Полный текст можно прочитать по ссылке.