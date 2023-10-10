Новосибирский офицер считает, что война в Израиле станет переломом для СВО

Новосибирский офицер, командир батальона «Вега» Андрей Панфёров считает, что война в Израиле переломит ход ведения специальной военной операции (СВО) на Украина. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Панфёров считает, что война в Израиле станет масштабнее. Он отметил, что армия Израиля попробует зайти в Палестину, чтобы ликвидировать ХАМАС.

«Россия же, как бы цинично не звучало, выиграет от этого. Она вырастет как переговорщик и будет стараться выступать миротворцем, чтобы быстрее погасить конфликт», — пояснил комбат.

Офицер отметил, что война в Израиле станет переломом на СВО. Все потому что США отвернутся от Украины и большую часть своего вооружения отправят на Ближний Восток. Панферов отметил, что в такой ситуации Россия может добиться «ощутимых успехов».

Офицер отметил, что Израиль важен для Штатов. Израильтяне — стратегические партнеры американцев. А также у Израиля много нефтянных районов.

Командир отметил, что, возможно, активные боевые действия перейдут на территорию Ирана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Израиле погиб второй гражданин России.