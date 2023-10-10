В Израиле погиб второй российский гражданин

Сотни граждан Российской Федерации попросили об эвакуации из Израиля.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что число погибших россиян в Израиле выросло до двух человек. Уже сотни граждан Российской Федерациин попросили эвакуировать их из страны.

В понедельник, 9 октября, диппредставительство России в Израиле сообщило о первом погибшем россиянине. Также стало известно, что четверо граждан РФ пропали без вести.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывшие жители Новосибирска рассказали о войне в Израиле.