"Предлагают перевезти": бывшие жители Новосибирска рассказали о войне в Израиле

В Израиле сегодня, 10 октября, идёт третий день войны. Бывшие жители Новосибирска рассказали, как помогают друг другу во время воя сирены и атаки ХАМАС.

Сегодня утром посольство России в Израиле сообщило, что погиб один из наших граждан. Ещё четверо пропали без вести.

Бывшие жители Новосибирска рассказали, как выживают в сложившихся условиях. Журналист BFM-Новосибирск пообщался с семьёй, которая переехала несколько лет назад в пригород Тель-Авива.

"Я пишу эти слова после очередного сигнала тревоги,

– сообщила Мария Розенберг – Но паники нет, тут все знают, что работает армия и «Железный купол», и всё обязательно будет хорошо. Как и весь Израиль, мы проснулись в 6:30 утра в субботу, 7 октября, от звука сирен. Первый день был самый тяжёлый и страшный. Новости невозможно читать и смотреть – слишком больно и страшно. Я не могу подобрать слова, которыми можно выразить восхищение людьми, которые стоят долгие очереди, чтобы сдать кровь, которые объединяются и сами координируются для помощи".

Также женщина говорит,что пункты сбора необходимых вещей для солдат есть почти во всех городах Израиля. Здесь, по словам женщины, каждый пытается помочь, чем может.

"В соцсетях предлагают довезти до безопасного места, готовы принять в своих домах и квартирах, посидеть с детьми и присмотреть за животными. Израильское общество сложное, шумно и активно выражающее своё мнение, однако перед лицом общей беды люди объединяются, забыв про разногласия",

– утверждает Мария.

Ещё одна бывшая жительница Новосибирска, 39-летняя Светлана живёт городе Ашкелон, по которому и был нанесён ракетный удар ХАМАС. Женщина слышала звуки ракет и взрывов.

"Лично у меня нет пока потерь. Но не выходит на связь одна моя коллега из Тель-Авива. Это пугает. Мы оплакиваем своих погибших, независимо от того знали ли мы их или нет. Сейчас здесь, в Ашкелоне, все строго выполняют указания и предписания властей. Мы запаслись водой, продуктами, которых хватит на несколько дней в бомбоубежище. Ждем, что будет дальше", – добавила Светлана.