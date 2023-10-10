В Израиле сообщили о гибели первого россиянина после атаки ХАМАС

В посольстве России в Израиле сообщили, что один россиянин погиб после атаки ХАМАС, ещё четверо числятся пропавшими без вести.

О гибели первого россиянина после обстрелов в Израиле сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство. Также издательство сообщает, что ещё четверо человек, которые числятся в израильских списках, пропали без вести.

Вообще же родственников сейчас ищут 9 человек из России – они обратились в российское посольство и сообщили,что их близкие не выходят на связь. Сейчас их ищут – максимальные усилия для этого прилагает консульство.

Напомним, утром, 7 октября, Израиль был атакован палестинскими боевиками из группировки ХАМАС. Вражеское нападение началось с южных районов страны, где были нанесены массированные ракетные удары, в результате которых пострадали сотни человек.

Среди тех, кто стал очевидцами этих событий есть и новосибирцы, читайте в этом материале Сиб.фм, что они рассказывают о происходящем.