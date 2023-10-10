Опубликовано фото места изнасилования 8-летней девочки в Новосибирской области

В Чистоозёрном, посёлке Новосибирской области, вернулся осужденный педофил, который двадцать лет назад совершил жестокое изнасилование восьмилетней девочки.

Сиб.фм публикует фото заброшенного здания школы, в котором Александр Кужилов изнасиловал и убил 8-летнюю девочку из Чистоозерного района.

Напомним, после освобождения Александра Кужилова активисты приняли решение собрать подписи и создать петицию, требующую принудительной госпитализации осужденного в психиатрическую больницу. Местные жители активно поддерживают эту инициативу и собирают подписи по всему Чистоозёрному району.

Жители выражают уверенность в том, что Кужилов способен на новые ужасные преступления, включая убийство.

Местные жители надеются, что после успешного сбора подписей и создания петиции будет образована специальная комиссия, которая проведет психологическую экспертизу и признает Кужилова невменяемым.

Напомним, полный текст репортажа можно прочитать по ссылке.