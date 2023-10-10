Под Новосибирском простятся с полицейским, который покончил с собой

В Новосибирской области полицейский обвинил своего начальника в своей смерти.

В Новосибирской области в Карасуке 11 октября простятся со старшим сержантов Романом К., который совершил самоубийство около дома. Об этом сообщила его сестра в социальной сети в социальной сети «Вконтакте».

«В нашу семью пришла страшная беда... Трагически погиб наш любимый Ромочка, мой братик... Прощание состоится 11 октября с 12.00 до 13.00 в Прощальном зале по адресу: г. Карасук ул.Кутузова, 139», — написала женщина.

Напомним, в его удостоверении лежала записка, в которой погибший винил своего начальника в своей смерти. в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела сотрудника. В ведомстве не уточнили, была ли связана смерть правоохранителя с суицидом, однако отметили, что начали служебную проверку.