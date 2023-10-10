сегодня
10 октября, 16:17
пробки
4/10
погода
+21.9°C
курсы валют
usd 101.3 | eur 107.0
сегодня
10 октября, 16:17
пробки
4/10
погода
+21.9°C
курсы валют
usd 101.3 | eur 107.0
сегодня 14:20
проиcшествия

Покончивший с собой новосибирский полицейский обвинил начальника в своей смерти

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области сотрудник полиции покончил с собой.

В Новосибирской области в Карасуке сотрудник полиции совершил самоубийство 9 октября. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным издания, 28-летний старший сержант полиции находился на следственных действиях. После работы он должен был сдать табельный пистолет, но в отдел не вернулся. Позже, его тело обнаружили во дворе дома.

В его удостоверении лежала записка, в которой погибший винил своего начальника в своей смерти.

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела сотрудника. В ведомстве не уточнили, была ли связана смерть правоохранителя с суицидом, однако отметили, что начали служебную проверку.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в