Покончивший с собой новосибирский полицейский обвинил начальника в своей смерти

В Новосибирской области сотрудник полиции покончил с собой.

В Новосибирской области в Карасуке сотрудник полиции совершил самоубийство 9 октября. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным издания, 28-летний старший сержант полиции находился на следственных действиях. После работы он должен был сдать табельный пистолет, но в отдел не вернулся. Позже, его тело обнаружили во дворе дома.

В его удостоверении лежала записка, в которой погибший винил своего начальника в своей смерти.

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела сотрудника. В ведомстве не уточнили, была ли связана смерть правоохранителя с суицидом, однако отметили, что начали служебную проверку.