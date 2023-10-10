Сотрудник полиции покончил с собой в Новосибирской области

В Новосибирской области обнаружили тело сотрудника полиции.

В Новосибирской области сотрудник полиции покончил с собой, сообщил 10 октября источник Telegram-канала Baza. По данным СМИ, в служебном удостоверении погибшего нашли предсмертную записку.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела полицейского. В ведомстве не уточнили, была ли связана смерть правоохранителя с суицидом.

«9 октября 2023 года во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка», — сказано в сообщении полиции.

Ведомство организовало служебную проверку.

Напомним, кемеровчанина будут судить за разбой в Новосибирске.