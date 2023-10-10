Под Новосибирском шьют антитепловизионные накидки для участников СВО

В Новосибирской области волонтёры начали шить укрывные изделия для участников СВО.

Участники общественного движения «Тепло матери – фронту» из Чановского района активно занимаются производством укрывных изделий для поддержки участников специальной военной операции (СВО). С помощью них военные становятся невидимыми для тепловизоров противника.

Один из активистов движения Армен Аракелов рассказал, что технология для создания антитепловизионных накидок стала доступной всего неделю назад. Идея возникла, когда другие организации искали финансирование для производства подобных материалов.

Волонтеры рассказали, что в России производство подобных изделий ограничено, и их создание не требует сложных навыков. Главное препятствие — это закупка необходимой ткани.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спецклассы по работе с беспилотниками откроют в школах Новосибирской области.