Подарки и тёплые слова: День пожилого человека отметили в Первомайском районе

В Новосибирске стартовала декада пожилого человека. В Первомайском районе в зале Дома Молодежи для ветеранов прошел большой праздничный концерт.

В фойе для гостей праздника популярные мелодии исполнил струнный оркестр. Здесь же провели мастер-классы студии стиля «Элегантный возраст». Опытные мастерицы учили новичков как с помощью шляпки и шарфика сделать стильный образ. Участники оказались заворожены действием.

Перед началом праздничного концерта с приветственными словами к старшему поколению обратились депутаты Совета Депутатов Новосибирска.

Зал стоя аплодисментами поприветствовал почетных гостей праздника – ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Мордвинова и Анатолия Александровича Петроченко.

Андрей Любавский сердечно поздравил гостей праздника и пожелал собравшимся крепкого здоровья.

«Мы подготовили для наших ветеранов подарок – фильм про Первомайский район, которому в этом году исполняется 90 лет. В фильме мы постарались отразить все важные исторические вехи жизни района. Как строился, рос, развивался наш район, какие здесь были созданы промышленные предприятия, школы, культурные и спортивные объекты. Наши ветераны вложили много труда в то, каким стал наш район, как он вырос и изменился», — подчеркнул депутат.

Павел Горшков присоединился к словам коллеги:

«Лучший показатель нашей работы — это улыбки людей и число гостей, которые пришли на праздник. Эти люди очень много хорошего сделали для нашей страны, нашего города, нашего района. Важно, что наши уважаемые ветераны по-прежнему активны, участвуют во всех наших мероприятиях, занимают четкую гражданскую позицию. Они наши главные помощники, лидеры общественного мнения».