Подглядывал за девочками в туалете: стали известны вопиющие факты из детства новосибирского педофила

Жители новосибирского посёлка опасаются за жизнь своих детей после освобождения педофила из тюрьмы.

В Новосибирской области стали известны подробности жизни педофила, который совершил изнасилование девочки двадцать лет назад. Одноклассница Александра Кужилова рассказала, что он постоянно приставал к девочкам в уличных туалетах.

Около 20 лет назад Александр Кужилов изнасиловал 8-летнюю девочку, сообщила его одноклассница. По ее словам, он был плохим учеником и часто прятался под партой, чтобы не привлекать внимания учителей. Она также отметила, что он не общался с другими детьми.

Однако уже тогда начали проявляться странности у Александра, рассказала женщина. Он часто заглядывал в уличные туалеты, когда в них находились девочки. Он смотрел на них через дырку из выгребной ямы. Ольга также добавила, что Александр вырос в семье с гиперопекой. Его бабушка и мать не позволяли ему общаться и дружить с кем-либо, всегда встречали его со школы. В результате он столкнулся с законом. По ее словам, в туалете он угрожал девочке ножом и заставил ее справить нужду.

Собеседница также вспомнила, что за неделю до изнасилования девочки по имени Надя (имя изменено), Кужилов стоял возле детского сада и наблюдал за девочками, но был выгнан с территории учреждения.

Как сообщал ранее Сиб.фм, педофил вернулся в поселок Чистоозерное после жестокого убийства 8-летней девочки в соседней Журавке. Подробности происшествия можно прочитать по ссылке.