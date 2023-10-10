Похороны военного, погибшего в Крыму, прошли в Новосибирске

В Новосибирске похоронили погибшего на границе Крыма срочника.

В Новосибирске прошли похороны молодого срочника, погибшего на границе Крыма. Ему было 20 лет.

По словам близкой родственницы, Ваня был скромным парнем, который предпочитал избегать публичной огласки. В октябре этого года он должен был вернуться домой, но попал под обстрел и впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Пост-некролог, размещенный в школьной группе, удалили. Друг Вани рассказал, что он ушел в армию, потому что перевелся в другой вуз и потерял право на отсрочку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области Следком расследует дело об избиении ребенка подростками.