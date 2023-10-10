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общество

В Новосибирской области Следком расследует дело об избиении ребенка подростками

Фото: Pexels.com

У «Ашана» на парковке подростки вымогают у детей деньги.

Следственные органами Следственного комитета России по Новосибирской области начали проверку из-за сообщений в СМИ об издевательстве и избиении ребенка.

Прокуратура области также занялась этим вопросом.

«Прокуратурой Калининского района г.Новосибирска с привлечением отдела полиции N4 «Калининский» и иных органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних организована проверка размещенной в СМИ информации о противоправных действиях группы несовершеннолетних, совершаемых на территории торгового центра. В ходе проверки будет дана оценка полноте, своевременности и законности действий правоохранительных и иных органов по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Напомним, что проверки начались после сообщений о том, как подростки начали вымогать деньги у детей возле «Ашана». Мать одного из пострадавших детей рассказала, что подростки отобрали у него телефон. Также она заявила, что эти же подростки избили сына ее знакомого.

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Игорь Кириченко
Журналист

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