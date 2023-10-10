В Новосибирске подростки вымогают деньги возле «Ашана»

«Ашановские» вымогают деньги у детей на парковке в магазине.

В Новосибирске на парковке «Ашана» в микрорайоне Родники подростки вымогают деньги у детей. Об этом в соцсетях сообщила жительница города.

Местная жительница сообщила, что это не первый случай, когда подростки терроризируют школьников. В последний раз, трое подростков избили и снимали всё на видео. Женщина разогнала толпу и вызвала охрану.

Нападавшие остались на месте и заявили, что просто снимали видео для популярной социальной сети «ТикТок».

Позже женщина нашла мать пострадавшего ребенка. У ребенка также отобрали телефон. После угроз свидетельницы обратиться в полицию, нападавшие вернули смартфон. Родители ребенка сейчас решают, что делать дальше.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление не поступало. По факту происшествия проводится проверка.

Кроме этого, еще одна девушка рассказала, что эти же подростки избили сына ее подруги. По её словам, группа подростков требует деньги у детей, отбирает их вещи и даже ставит «на счетчики». Помимо этого, за этими подростками стоят старшие парни, которые используют младших подростков для своих целей.



Напомним, сотрудник полиции покончил с собой в Новосибирской области.