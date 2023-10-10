Россиянам повысят пенсии еще на 20%: принято окончательное решение

Российские пенсионеры могут рассчитывать на повышение пенсий, которое ожидается в ближайшее время. Размер индексации составит около 20%, в результате чего в среднем пенсия вырастет до 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.



По словам эксперта, данное решение приняли российские власти. Правительство подготовило проект бюджета Социального фонда России на ближайшие три года. В нем прописаны все показатели предстоящих индексаций.



Первоочередно проиндексируют страховые пенсии по старости, по инвалидности, а также пенсии по потере кормильца. В настоящее время индексация остается только для неработающих пенсионеров.



Кроме того, в 2024 году пенсии увеличатся на 5,3%, а с 2025 года индексация пройдет в два этапа — в феврале и апреле. В 2025 году общий размер индексации составит 7,8%, а в 2026 году — 6,8%.



Сергей Власов подчеркнул, что в ближайшие три года пенсии увеличатся на 20%. Ожидается, что после этого средний размер пенсии в России составит 25 690 рублей.

Напомним, российским пенсионерам рассказали о серии повышений пенсионного содержания, рассчитанных на ближайшие месяцы.