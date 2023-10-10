Россияне признались, из-за чего на самом деле они увольняются с работы

В список причины вошли отсутствие профессионального развития и эмоциональное выгорание.

Аналитики Русской школы управления (РШУ) провели опрос и выяснили, что 67% россиян хотят сменить работу в течение года. При этом в список самых распространенных причин для этого вошли: отсутствие профессионального развития (42%), низкая зарплата (39%), эмоциональное или профессиональное выгорание (37%), а также отсутствие карьерного роста (29%). Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что 24% опрошенных сообщали о своем решении начальству, чтобы добиться лучших условий труда. Но чаще всего это не срабатывало, желаемого результата удалось добиться только 26% граждан.

Кроме того, даже сами руководители часто пытаются отговорить сотрудников от увольнения. 75% респондентов рассказали, что у них был подобный опыт. Чтобы они остались в компании, начальство им предлагало более высокую зарплату (24%) и повышение (20%).

Напомним, аналитики перечислили самые прибыльные отрасли для работы.