С начала года с помощью Банка ДОМ.РФ собственный дом начали строить 6500 семей

С начала 2023 года ипотекой на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) Банка ДОМ.РФ воспользовались около 6500 семей, объем предоставленных кредитов составил 29 млрд рублей. Это больше результата того же периода прошлого года в 2 раза как в количестве, так и в объеме.

Чаще всего в текущем году ипотеку на частное домостроение оформляли в Московской области (7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза), Краснодарском крае (3,6 млрд рублей, в 1,7 раза), Ленинградской области (2,8 млрд рублей, в 1,8 раза), Республике Татарстан (1,7 млрд рублей, в 2,2 раза) и Самарской области (1,4 млрд рублей, в 3,2 раза).

В десятке лидеров также в Новосибирская (1,3 млрд, рост в 2 раза), Ростовская (1,3 млрд рублей, рост в 3,1 раза), Тюменская области (1,2 млрд рублей, рост в 2,6 раза), Москва (900 млн рублей, в 2,8 раза), Воронежская область (около 900 млн рублей, в 2,6 раза).

«Наиболее часто клиенты Банка ДОМ.РФ в текущем году воспользовались «Семейной ипотекой» – около 40% (порядка 2000 семей, 11,4 млрд рублей). В 32% случаев сделки заключались в рамках «Льготной программы с господдержкой» (1500 семей, 9,2 млрд рублей). Еще 12,5% взяли кредит по ИТ-ипотеке – около 400 семей, 3,6 млрд рублей», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область оказалась на 5 месте в РФ по строительному заделу на душу населения.