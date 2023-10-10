Стала известна дата открытия ледового городка в Новосибирске

В Новосибирске в конца года откроется ледовый городок на Михайловской набережной.

Открытие ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске запланировано на 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Тематика ледяных сооружений пока не определена, она будет решена в ближайшее время. В прошлом году скульптуры и горки были выполнены в стиле, посвященном 130-летию Новосибирска.

Вход на территорию ледового городка будет платным. Для детей старше 15 лет и взрослых цена билета составит 350 рублей.

Дети от 15 лет из многодетных семей смогут пройти за 300 рублей, а дети от 4 до 14 лет — за 250 рублей.

Напомним, кафе на Михайловской набережной Новосибирска продают за 7,5 млн рублей.