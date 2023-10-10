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общество проиcшествия

Стали известны вопиющие факты из детства педофила-рецидивиста из Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области одноклассница педофила Александра Кужилова рассказала подробности.

В Новосибирской области в посёлок Чистоозёрное вернулся из тюрьмы Александр Кужилов, который в 2003 году жестоко изнасиловал 8-летнюю девочку.

По её словам, он плохо учился и часто прятался под партой, чтобы не привлекать внимания учителей. Кроме того, он не общался с другими детьми.

Уже тогда начали проявляться странности у Александра, рассказала женщина. По её словам, он часто подглядывал за девочками в уличных туалетах через дырку из выгребной ямы. Она также добавила, что Александр вырос в семье, где была гиперопека. Его бабушка и мать не позволяли ему общаться и дружить с кем-либо, всегда встречали его со школы.

Помимо этого, первое его преступление также было якобы в школьные годы. Собеседница заявила, что Кужилов в туалете он угрожал девочке ножом и заставил ее справить нужду.

Напомним, полный текст репортажа можно прочитать по ссылке.

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Дамир Трубников

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