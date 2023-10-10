УЕФА передумали допускать к международным турнирам юношеские российские сборные по футболу

УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские российские сборные по футболу.

В УЕФА отменили решение о допуске юношеских сборных России до турниров под своей эгидой. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.

В организации рассказали, что они не нашли способ, по которому российские команды смогли бы играть.

В понедельник, 9 октября, издание The Independent сообщило о возможном пересмотре УЕФА вопроса по допуску российских юношеских сборных к турнирам. Такое решение вызвало разногласия внутри организации.

Напомним, что 26 сентября УЕФА предложили допустить к международным турнирам юношеские сборные России. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе. Однако Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что не будут играть с российскими командами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Автомобилист» разгромил «Сибирь» со счётом 4:0 на выезде.