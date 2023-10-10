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проиcшествия

В Башкирии женщина обнаружила в багажнике своей машины тело 14-летней дочери

Фото: Pexels.com

Тело девушки обнаружила ее мать, открыв утром свою машину.

В Уфе (Республика Башкортостан) началось расследование убийства 14-летней девочки. Тело подростка обнаружили в багажнике автомобиля ее матери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

Убитую девочку-подростка нашла ее мать, открыв утром свою машину. Осмотрев труп, следователи заметили на девочке следы удушья. Подозрения пали на 21-летнего сводного брата девочки. Его сейчас разыскивают полиция и следователи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки вымогают деньги возле «Ашана».

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Игорь Кириченко
Журналист

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