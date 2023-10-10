В «Лукойле» прокомментировали заявления о закрытии заправок в Новосибирске

В Новосибирске АЗА «Лукойл» продолжат работать.

Представители компании «Лукойл» заявили, что заправки продолжат работать в обычном режиме. Об этом пишет «ФедералПресс».

По словам представителей компании, они не получали никакой информации о том, что заправочные станции «Лукойл» будут переименованы или закрыты.

Ранее появилась информация, что в скором времени на заправках поменяют вывески из-за ребрендинга. Якобы владельцы решили прекратить договор франшизы.



Напомним, в Новосибирске владелец крупной АЗС объяснил ограничение продажи 95 бензина.