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бизнес общество

В «Лукойле» прокомментировали заявления о закрытии заправок в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске АЗА «Лукойл» продолжат работать.

Представители компании «Лукойл» заявили, что заправки продолжат работать в обычном режиме. Об этом пишет «ФедералПресс».

По словам представителей компании, они не получали никакой информации о том, что заправочные станции «Лукойл» будут переименованы или закрыты.

Ранее появилась информация, что в скором времени на заправках поменяют вывески из-за ребрендинга. Якобы владельцы решили прекратить договор франшизы.

Напомним, в Новосибирске владелец крупной АЗС объяснил ограничение продажи 95 бензина.

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Дамир Трубников

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