В Новосибирск идёт холод со снегом из Москвы

Резкое похолодание ожидают в Новосибирске в этот четверг, 12 октября – циклон со снегом идёт из Москвы.

Холодный антициклон в прошлые выходные бушевал в Москве. В столице Сибири среднесуточная температура составила порядка +2 градусов. Этот фронт теперь направляется в сторону Новосибирской области.

"Обширный холодный циклон пришел на Европейскую часть России с районов Атлантики. Сейчас под его удар попал уже Салехард и южная часть Урала. Циклон движется против часовой стрелки и по мере движения вытесняет теплый воздух из районов Средней Азии на юг Сибири — благодаря ему в Новосибирской области сейчас стоит аномальное тепло — температура воздуха на 4-9 градусов выше климатической нормы и соответствует сентябрьским показателям", — рассказала "МК в Новосибирске" начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Как уже писал сегодня Сиб.фм, тёплая погода простоит в Новосибирске ещё два дня, а в четверг придёт тот самый холодный фронт и начнётся похолодание.

"Но все же похолодание будет не таким существенным как в Москве, без снега, поскольку наш регион окажется не в центре циклона, а на его периферии, то есть не попадет под основной удар стихии",

– пояснила Анна Лапчик.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Новосибирске выпадет 19 октября, однако окончательно ляжет уже в конце месяца.