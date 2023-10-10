В Новосибирске браконьер наловил 40 килограммов запрещённой рыбы

Транспортные полицейские поймали на берегу Новосибирского водохранилища браконьера, который наловил 40 килограммов судака и леща на 100 тысяч рублей.

Сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска вышли в очередной рейд в акваторию Оби. В районе села Быстровка они заметили 28-летнего рыбака, в лодке которого находилось около 40 огромных рыбин.

"Орудия промысла и более 40 килограммов рыбы изъяты. Специалистами природоохранного ведомства установлен ущерб, причиненный природной среде в результате противоправной деятельности – он превысил 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

На рыбака из деревни Быстровка завели уголовное дело по статье 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов. За это преступление можно получить полумиллионный штраф и два года лишения свободы.

Также напомним, что в сентябре этого года неподалёку от села Абрашино задержали двух браконьеров, которые незаконно добыли более 250 рыб.