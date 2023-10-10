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общество

В Новосибирске демонтировали остановку с силуэтами животных возле зоопарка

Фото: BFM-Новосибирск

Это возмутило местных жителей и посетителей зоопарка.

На улице Плановой в Новосибирске снесли новую остановку. Это вызвало недовольство среди местных жителей и посетителей зоопарка. Информацию о демонтаже остановки рассказали BFM-Новосибирск читатели.

Сибирячка Наталья Козак рассказала, как им с сыном нравилась эта остановка. Однако, к вечеру того же дня, остановку демонтировали.

Зоопарк Новосибирска самостоятельно финансировал и устанавливал эту остановку. Редакция BFM-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить причины демонтажа остановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском завершили строительство эстакады в Кольцово.

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Игорь Кириченко
Журналист

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