В Новосибирске демонтировали остановку с силуэтами животных возле зоопарка

Это возмутило местных жителей и посетителей зоопарка.

На улице Плановой в Новосибирске снесли новую остановку. Это вызвало недовольство среди местных жителей и посетителей зоопарка. Информацию о демонтаже остановки рассказали BFM-Новосибирск читатели.

Сибирячка Наталья Козак рассказала, как им с сыном нравилась эта остановка. Однако, к вечеру того же дня, остановку демонтировали.

Зоопарк Новосибирска самостоятельно финансировал и устанавливал эту остановку. Редакция BFM-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить причины демонтажа остановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском завершили строительство эстакады в Кольцово.