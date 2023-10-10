В Новосибирске люди жалуются на общепиты

В основном жалуются на места продажи шаурмы.

Новосибирцы пожаловались на качество блюд в общепитах и на проблемы при заказе доставки. Как сообщает Роспотребнадзор, количество обращений от жителей Новосибирска составило всего 0,7% от общего.

Основная часть жалоб на ларьки с шаурмой.

Также люди жалуются на отсутствие чеков и несовпадение цен на прилавках с реальной ценой. Однако Роспотребнадзор подчеркнул, что в управление не поступило экстренных извещений из медорганизаций о пищевых отравлениях из-за шаурмы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спецклассы по работе с беспилотниками откроют в школах Новосибирской области.