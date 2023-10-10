В Новосибирске назвали сроки сдачи поликлиник

В Новосибирске группа «ВИС», ответственная за строительство поликлиник, предоставила информацию о ходе работ. На данный момент из семи запланированных зданий пять полностью построили.

Поликлиники №2 и №7 завершили почти на 100%. Как сообщили в пресс-службе компании, некоторые задержки возникли из-за ограничений, наложенных страной-производителем на комплексы магнитно-резонансной томографии.

Поликлиника №27 также приближается к завершению строительно-монтажных работ и благоустройству прилегающей территории.

В Кировском и Ленинском районах уже начались фасадные работы, а в поликлинике №13 на улице Николая Сотникова продолжается активная работа, включая установку оконных блоков и черновую отделку на первых двух этажах.

В поликлинике №18 на улице Клеверной завершена кладка внутренних кирпичных стен, а устройство армированных перегородок выполнено на 83%.

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