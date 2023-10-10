В Новосибирске назвали заправки с самыми низкими ценами на топливо

В Новосибирске опубликовал список заправок с самыми низкими ценами на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает издание Atas.info.

Самый дешевый бензин марки АИ-92 можно было приобрести 9 октября на АЗС «Газпромнефть» на въезде в Бердск и между остановками Сеятель и Нижняя Ельцовка за 48,8 рублей за литр. На 10 копеек дороже были цены на заправках «Топлайн», АЗС «Лукойл» и «Прайм» (в районе въезда на Шлюз по улице Русская).

Самые высокие цены на бензин марки АИ-92 зафиксировали на заправке «Промсиб» у магазина «Быстроном» в Бердске — 56 рублей за литр.

АИ-95 продают по низкой цене на АЗС «Газпромнефть» — 52,45 рублей за литр, а на АЗС «Топлайн» на Бердском шоссе можно заправиться за 52,8 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стоит 53,5 рубля на заправке «Лукойл».

Средняя цена за литр топлива в Новосибирске составляет 57,5 рублей.

Для тех, кто предпочитает бензин АИ-98, наиболее выгодным вариантом является АЗС «МАЗС Гранд». Там его цена составляет 68,3 рубля за литр. Немного дороже можно заправиться на АЗС «Топаз» и «Прайм» — 68,5 рублей. АЗС «Топлайн» предлагает такой бензин по цене 68,9 рублей, а «Лукойл» — за 68,8 рублей.

Минимальная цена за дизельное топливо в начале октября составляет 65,9 рублей на АЗС «Топлайн». Дизель можно приобрести за 66,25 рублей на АЗС «Газпромнефть» и за 66,9 рублей на АЗС «Прайм». За 67 рублей предлагается дизель на заправке «Топаз». Однако на другой АЗС цена уже составляет 68,9 рублей за литр.

Самые высокие цены на дизельное топливо зафиксировали на заправках «МАЗС Гранд» — 69 рублей и «Промсиб» — 78 рублей.

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