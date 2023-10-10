В Новосибирске похоронили погибшего в Крыму срочника

В Новосибирске прошли похороны 20-летего срочника, который погиб, неся службу на границе Крыма.

В выходные в школе №211 им. Л.И. Сидоренко простились с 20-летним Иваном. После окончания одиннадцати классов он отправился на срочную службу в ряды российской армии.

Парня отправили служить в подразделение, которое дислоцировалось в Крыму. Уже в этом месяце Иван должен был вернуться домой, но попал под обстрел, после этого срочник впал в кому.

«Иван, выпускник нашей школы, служил в рядах российской армии, во время обстрела границы полуострова Крыма получил ранение в голову, скончался. Помним и скорбим!!!» — сообщают в официальном сообществе школы.

Ивана похоронили в минувшее воскресенье. На гражданской панихиде было много друзей и знакомых со школьной скамьи.

Напомним, 14 сентября над Крымским полуостровом были сбиты 11 БПЛА ВСУ.Также сообщалось, что в эти сутки Белгородская область была обстреляна 130 раз.