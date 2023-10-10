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общество

В Новосибирске высадили яблоневую аллею при участии «серебрянных волонтеров»

Фото: Pexels.com

Акция состоялась в рамках Декады пожилого человека.

На территории дома ветеранов Новосибирска «серебряные волонтеры» посадили яблоневую аллею. Мероприятие провели в рамках Декады пожилого человека. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области. Волонтеры вместе с пенсионерами из учреждения посадили 20 яблонь.

Работу пожилых волонтеров в Новосибирске организует движение «Добро. Центр «Молоды душой».

Ранее Сиб.фм сообщал, что студенты из Новосибирска выиграли миллион за необычную программу торговли.

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Игорь Кириченко
Журналист

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