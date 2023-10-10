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общество проиcшествия

В Новосибирской области похоронят участника СВО Головина

Фото: freepik

На СВО погиб житель Татарского района Новосибирской области.

В Татарском районе Новосибирской области похоронят участника СВО Владимира Головина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В муниципалитете сообщили, что похороны пройдут 11 октября у Дома культуры в селе Константиновка. Желающие могут присоединиться к траурному митингу возле мемориального комплекса в городе Татарске. Там будет организован подвоз для удобства всех желающих.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске похоронили погибшего в Крыму срочника.

«Иван, выпускник нашей школы, служил в рядах российской армии, во время обстрела границы полуострова Крыма получил ранение в голову, скончался. Помним и скорбим» — сообщают в официальном сообществе школы.

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Дамир Трубников

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