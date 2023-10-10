В России увеличились ставки по краткосрочным вкладам

Средний уровень ставки по депозитам на три месяца сейчас составляет 11%, а на полгода — 10,8%.

После того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 13%, улучшили условия по краткосрочным вкладам сразу 16 банков. Средний уровень ставки по депозитам на три месяца на данный момент составляет 11%, а на полгода — 10,8%. Об этом сообщают «Известия».

При этом, по словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, участники рынка подтвердили повышение интереса к коротким вкладам. Если в июле на депозиты до трех месяцев приходилось до 25% от всех открываемых вкладов, то сейчас — уже более 50%.

Вдобавок, депозиты на срок от трех месяцев до полугода также показали рост — в сентябре россияне положили на них 4,9 триллиона рублей, что на 1,12 триллиона больше предыдущего месяца.

«Даже после повышения ключевой большинство россиян используют вклады не для накопления средств, а для их сбережения от инфляции», — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Напомним, жители Новосибирской области в прошлом году написали 7000 жалоб в Центробанк РФ.