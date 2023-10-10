В СФР рассказали о доплатах новосибирским пенсионерам старше 80 лет

В Новосибирском отделении СФР рассказали,кто из пенсионеров имеет право на доплату к ежемесячному пособию.

Как сообщают в СФР, с 1 января 2023 года пенсионеры, которым более 80 лет, получат доплату в сумме 15 134 рубля 66 копеек. Пересчёт получат 80-летние мужчины и женщины уже в следующем месяце после юбилея.

Кроме того, пенсионеры имеют право получать надбавку за иждивенцев. Она составит 1/3 часть от пенсии. Чаще всего бабушки и дедушки получают надбавку за детей в возрасте до 18 лет. Впрочем, это могут быть также студенты-инвалиды в возрасте до 23 лет. Средняя доплата за иждивенца составит чуть более 2500 рублей.

Также существуют северные надбавки для пенсионеров. Их получают те, кто работал в условиях Крайнего Севера. Для женщин нужен 20-летний стаж, а для мужчин – 25-летний. Такие доплаты в 2024 году будут начисляться автоматически, в беззаявительном площадке.

Предусмотрена также доплата для "сельских" пенсионеров. Для этого стаж деревенской работы должен составить более 30 лет. Сумма дополнительных начислений составит 25% от фиксированной части пенсии, то есть более 1 800 рублей.

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