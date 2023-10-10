В Тюменской области школьники сделали для участников СВО окопные свечи

Для основы свечи ребята использовали жестяные банки из-под продуктов.

В Тюменской области жители Армизонского района регулярно стараются поддержать бойцов в зоне СВО. Ученики местной школы не стали исключением — они собственноручно сделали для военных окопные свечи. Об этом сообщает Вслух.ru.

В качестве основы для корпуса ребята использовали жестяные консервные банки из-под продуктов. Коллектив и воспитанники детсада «Родничок» в свою очередь нарисовали рисунки и написали короткие послания защитникам, а также передали маскировочную сеть.

А родители и малыши детсада «Солнышко» собрали и передали письма и сладкую посылку.

Напомним, новую гуманитарную помощь из Новосибирска отправили в зону СВО.