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общество

В Тюменской области школьники сделали для участников СВО окопные свечи

Фото: ИИЦ «Армизонский вестник»

Для основы свечи ребята использовали жестяные банки из-под продуктов.

В Тюменской области жители Армизонского района регулярно стараются поддержать бойцов в зоне СВО. Ученики местной школы не стали исключением — они собственноручно сделали для военных окопные свечи. Об этом сообщает Вслух.ru.

В качестве основы для корпуса ребята использовали жестяные консервные банки из-под продуктов. Коллектив и воспитанники детсада «Родничок» в свою очередь нарисовали рисунки и написали короткие послания защитникам, а также передали маскировочную сеть.

А родители и малыши детсада «Солнышко» собрали и передали письма и сладкую посылку.

Напомним, новую гуманитарную помощь из Новосибирска отправили в зону СВО.

#военные #школьники
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Дарья Бочкун
журналист

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