В Югре правоохранители пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков

Подозреваемого в преступлении взяли под стражу.

В Югре на трассе Сургут – Нижневартовск сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину по подозрению в сбыте крупной партии запрещенных веществ. Об этом сообщает ugra-news.

Известно, что правоохранители заметили автомобиль задержанного на обочине. Когда водителя попросили предъявить документы, он начал сильно нервничать и показал сотрудникам посторонние предметы. В итоге на место вызвали оперативников, которые осмотрели автомобиль и нашли в нем несколько пакетов с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что запрещенкой оказался мефедрон. За попытку его сбыта на мужчину возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Напомним, в Тюмени закладчики наркотиков проведут ближайшие годы в колонии строгого режима.