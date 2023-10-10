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общество

В Забайкалье внедряют новую систему для определения заболевания туберкулезом

Freepik, authors: Hailshadow

Речь идет о проведении теста-СПОТа, который поставит окончательную точку в вопросе туберкулезной инфекции.

Заведующая диагностической лаборатории краевой клинической инфекционной больницы Валентина Веретельникова рассказала, что в Забайкалье внедряют систему Т-СПОТ, которая поможет наверняка определить наличие или отсутствие у человека туберкулезной инфекции. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Данная тест система позволяет диагностировать латентное течение туберкулёзной инфекции, которая может протекать длительное время и клинически никак не проявляться. Плюс можем с помощью этой тест системы обследовать так называемые группы риска», — объяснила специалист.

Веретельникова подчеркнула, что раньше туберкулез выявляли пробой на Манту или при помощи Диаскинтеста. Новый же метод основывается на анализе плазмы крови. Тестирование происходит в пробирке и занимает всего два дня.

Напомним, в России отмечается рост заболеваемости туберкулезом и гепатитом среди детей.

#Заболевание #туберкулёз
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Дарья Бочкун
журналист

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