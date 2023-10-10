Новосибирец 4 года добивался компенсации после производственной травмы

Житель Новосибирской области получил почти 1 млн рублей после производственной травмы.

В Новосибирской области житель Чулыма получил почти 1 млн рублей компенсации после получения травмы на работе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП региона.

По данным ведомства, в 2019 году мужчина получил инвалидность в результате производственной травмы. Он обратился в суд, чтобы получить компенсацию, но не согласился с судом, который частично удовлетворил требования.

Мужчине потребовалось целых три года судебных разбирательств, чтобы получить компенсацию. В начале сентября исполнительный лист был передан судебным приставам.Пристав-исполнитель наложил арест на имущество предприятия и предупредил его руководителя о возможной уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

В ходе дальнейшей работы необходимая сумма была списана со счетов организации для погашения задолженности. Кроме того, предприятию был взыскан исполнительский сбор в размере 54 тысячи рублей за неисполнение судебного решения в установленные сроки.



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