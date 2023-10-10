Жители Новосибирска потратили более 9 млн рублей на ярмарке у ГУМа

Следующая ярмарка в Новосибирске будет организована ближе к Новому году.

Более 9 миллионов рублей потратили жители Новосибирска на сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла у ГУМа на площади Маркса. На ярмарке были представлены овощи, мясо, яйца и другие продукты по низким ценам. Всего было сделано 10 444 покупки.

На ярмарке свою продукцию представили как крупные производители, так и дачники из Новосибирской области и других регионов. Некоторые товары, такие как мёд и травы, были привезены из Алтайского края. Всего на ярмарке было 220 палаток.

Продавцы не платили за места на ярмарке, поэтому смогли установить цены на свою продукцию ниже обычных. К примеру, кило картошки можно было приобрести от 15 рублей, капусты – от 18 рублей, а моркови и кабачков – от 25 рублей.

Особой популярностью у покупателей пользовались овощи, яйца, мясо, мясные деликатесы и колбасные изделия. Многие жители Новосибирска решили закупиться на ярмарке благодаря теплой погоде.

Мэрия планирует организовать следующую сельскохозяйственную ярмарку в сотрудничестве с администрацией Ленинского района ближе к Новому году.



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