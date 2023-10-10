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Жители новосибирского села создали петицию, чтобы отправить педофила в спецбольницу

Фото: Артём Пирогов / Сиб.фм

В Новосибирской области в посёлок Чистоозёрный вернулся педофил, который 20 лет назад жестоко изнасиловал 8-летнюю девочку.

Активисты после освобождения Кужилова стали собирать подписи и создали петицию, чтобы принудительно отправить его в психиатрическую больницу. Жители собираются собрать их по всему Чистоозёрному району.

Они уверены, что Кужилов совершит что-то ужасное и может убить кого-то.

Местные жители надеются, что после сбора подписей и петиций будет сформирована комиссия, которая признает Кужилова невменяемым.

«Жители Чистоозерного района обращаются к вам с просьбой провести психологическую экспертизу Александра Кужилова, проживающего по адресу ***, так как он представляет опасность для несовершеннолетних детей. Мы просим вас принять меры для его принудительной госпитализации в психиатрический стационар», — говорится в тексте обращения.

Напомним, весь текст репортажа можно прочитать по ссылке.

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Дамир Трубников

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