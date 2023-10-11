Дрожат и падают: названы смертельно опасные последствия одиночества

Одиночество, что хворь, человека изнутри точит, говорили на Руси и были правы.

Одному жить – сердцу холодно, одиночество поедает своего хозяина, даже дуб в одиночестве засыхает, а в лесу живёт века – из таких многовековых наблюдений сложились самые точные народные поговорки. Медикам лишь оставалось дать научное обоснование опасности одиночества. И они его нашли.

Американские учёные из Медицинского колледжа Университета Флориды, много лет наблюдавшие за полутора миллионами одиноких людей от 38 до 73 лет, с удивлением обнаружили факт – все одиночки, независимо от возраста, имеют на 37% больший риск заболеть болезнью Паркинсона, чем те, кто находится в близком общении с окружающими. Результаты своих работ они опубликовали в журнале «EurekAlert».

Было замечено, что чувство одиночество постоянно преследует «непарных» людей. Более того, одиночки чаще курят, мало двигаются и употребляют нездоровую пищу, их сложно вытянуть на диалог, они не хотят строить сложные предложения. Предпочитая отвечать на вопросы однозначно.

Всё это постепенно приводит к нейродегенеративным процессам, которые характеризуются потерей структуры и функции нейронов, пояснили учёные. По их мнению, подобные процессы неизбежно приводит к развитию болезней Паркинсона или Альцгеймера.